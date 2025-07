raggi campionessa italiana ancona torna a grandi livelli

Angelica Raggi, ternana classe 2004 allenata da Alice Savoretti, ha conquistato il titolo dei Campionati Italiani femminili di Seconda Categoria, imponendosi in finale con un netto 6-1 6-2 su Anna Tambelli sui campi in terra rossa del Tennis Club Ancona di Pietralacroce, in uno degli appuntamenti più attesi della stagione tennistica marchigiana. Una vittoria che corona dieci giorni di grande tennis nella città dorica, dal 17 al 26 luglio, in un evento che mancava da 5 anni e che ha riportato Ancona al centro del panorama tennistico nazionale. Con oltre 160 iscritte, il torneo ha rappresentato una vetrina d’eccezione per i talenti emergenti del tennis femminile italiano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

