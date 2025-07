Ragazzina di 14 anni muore dopo un incidente stradale nel Pavese | indagate 3 persone

Tre persone sono state iscritte al registro degli indagati nell'ambito dell'inchiesta per omicidio colposo, avviata dalla Procura di Pavia, per far chiarezza sulla morte della 14enne, deceduta a seguito di un incidente stradale e per le complicazioni seguite a un intervento chirurgico. 🔗 Leggi su Fanpage.it

