Ragazza di 16 anni scomparsa da 5 giorni | si cerca anche a Varese e Como

È scomparsa dal proprio domicilio in Canton Ticino venerdì 25 luglio 2025, verso le ore 10:00 del mattino, Eva Martinez Mattei, ragazza di 16 anni. Da quel momento si sono perse le sue tracce e le autorità hanno avviato le ricerche anche in territorio italiano, in particolare nelle zone di. 🔗 Leggi su Quicomo.it