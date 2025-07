Raccolta differenziata Ravenna corre veloce Già raggiunto l’80%

La raccolta differenziata a Ravenna nel 2024 ha raggiunto il 79,5%, superando con 3 anni di anticipo l’obiettivo del 79% previsto per il 2027 dal Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti. A dirlo sono i dati raccolti da Hera. Un risultato importante, che però non può essere ritenuto un traguardo, ma un punto di partenza. Questo risultato, commentano dalla società , "è stato ottenuto grazie soprattutto all’impegno e al senso civico di cittadini, turisti e attività e alle numerose iniziative messe in campo da Hera in accordo con l’amministrazione comunale, che dal 2019, in cui la percentuale media di raccolta era del 56%, hanno intrapreso un lungo percorso per estendere a tutto il territorio comunale il nuovo sistema di raccolta, tenendo conto delle diverse peculiarità di un territorio complesso come quello ravennate". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Raccolta differenziata. Ravenna corre veloce. Già raggiunto l’80%

Milano è più sostenibile: parte la raccolta differenziata in sei parchi della città - Milano, 8 maggio 2025 – La raccolta differenziata anche in sei parchi della città : è stato presentato oggi presso il Parco Trotter il nuovo progetto per le aree verdi previsto dal nuovo contratto di servizio tra il Comune di Milano e Amsa e che conferma l’impegno condiviso nell’individuare soluzioni concrete e diffuse per migliorare sempre di più la qualità della vita nei quartieri e nei luoghi di maggiore aggregazione sociale.

Raggiunto il 57% della raccolta differenziata, Orta: "È l'effetto del porta a porta" - "Quello della raccolta dei rifiuti è uno dei parametri da rispettare per ottenere la bandiera blu, un parametro che vede Pescara assolutamente in regola, anzi dico con soddisfazione che Pescara sta facendo passi avanti, costantemente, grazie al grande lavoro di Ambiente spa e di tutti i cittadini.

Il nostro mare ha un’ottima qualità delle acque! A Marina di Ravenna, Legambiente ha presentato i dati raccolti da Goletta Verde in 11 punti delle nostre coste. Questo monitoraggio è complementare a quello ufficiale svolto da Arpae, con valori nella norma i Vai su Facebook

