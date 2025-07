Raccolta di carta e cartone in crescita anche a Verona | raccolte quasi 60 mila tonnellate nel 2024

La raccolta differenziata di carta e cartone in Veneto registra un aumento significativo nel 2024, segnando un + 9,5% rispetto al 2023 e superando le 346.000 tonnellate complessive. Una quantità utile per riempire l’intera Arena di Verona. Il dato emerge dal 30° Rapporto Annuale sulla raccolta e. 🔗 Leggi su Veronasera.it

In questa notizia si parla di: raccolta - carta - cartone - verona

Carta Smeraldo ai negozi. Rifiuti, raccolta più smart - Novità in materia di rifiuti, a San Lazzaro, anche per le attività commerciali: Carta Smeraldo da ritirare per aprire i cassonetti dei rifiuti indifferenziati, consegna diretta dei nuovi contenitori per il porta a porta e la possibilità di attivare dei servizi di raccolta ad hoc per chi ne farà richiesta.

Comieco, i numeri da record della raccolta di carta e cartone in Italia - L’Italia della raccolta differenziata di carta e cartone cresce e consolida la sua leadership europea, superando quota 3,8 milioni di tonnellate raccolte nel 2024, con un aumento di oltre 130mila tonnellate rispetto all’anno precedente.

In aumento la raccolta differenziata della carta in Campania: bene Caserta e Napoli - Tempo di lettura: 2 minuti La raccolta differenziata di carta e cartone in Campania continua a crescere e nel 2024 ha superato le 237.

Raccolta differenziata di carta e cartone: Verona cresce, ma resta sotto la media regionale; Veneto da record: +9,5% nella raccolta di carta e cartone nel 2024, Padova traina con +22,5%; Verona, cresce la differenziata: raggiunto il 57% nel 2024, + 4% sul 2023.

Raccolta carta, in Veneto oltre 346mila tonnellate nel 2024 - La raccolta differenziata di carta e cartone in Veneto registra un aumento annuo del 9,5% nel 2024, superando le 346. Lo riporta msn.com

Raccolta differenziata di carta e cartone: Verona cresce, ma resta sotto la media regionale - La raccolta differenziata di carta e cartone in Veneto segna un balzo in avanti nel 2024, e Verona si conferma virtuosa. veronaoggi.it scrive