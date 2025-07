Roma, 30 lug. (Adnkronos) - Pubblichiamo il testo del discorso del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, pronunciato in occasione della cerimonia del Ventaglio, dopo l'indirizzo di saluto del presidente dell'Associazione stampa parlamentare, Adalberto Signore. "La ringrazio. Lei ha proposto tanti spunti importanti, che non vanno ignorati. Cercherò di raccoglierli. Sempre in base al criterio che le domande sono, doverosamente e pienamente, libere e, allo stesso modo, lo sono le risposte. Tenendo conto, soprattutto, del dovere di non superare i limiti delle mie attribuzioni e di rispettare gli ambiti di competenza del Governo e del Parlamento, cercando di sviluppare –com'è sempre auspicabile– attitudine a riflettere e a esortare a riflettere". 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Quirinale: Gaza, guerre, giustizia e informazione, il discorso di Mattarella a cerimonia Ventaglio