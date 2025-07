Question time con i ministri Ciriani Giorgetti Locatelli Pichetto Fratin e Valditara

Giuseppe Valditara ROMA – Si svolgerĂ oggi, 30 luglio, alle ore 15 il question time trasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall'Aula di Montecitorio, a cura di Rai Parlamento. Il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, risponde a interrogazioni – rivolte al ministro per gli Affari esteri – sul riconoscimento dello Stato di Palestina e sulle iniziative volte a sanzionare il Governo d'Israele, con particolare riferimento alla proposta di sospensione dell'accesso al programma Horizon Europe (Fratoianni – AVS); sulle iniziative per il riconoscimento dello Stato di Palestina, nel quadro del principio "due popoli, due Stati" (Braga – PD-IDP).

In questa notizia si parla di: question - time - ministri - ciriani

Domande graduatorie prima fascia ATA, servizio in scuola accorpata: s’inserisce il codice meccanografico riportato sul certificato. Pillole di Question Time - Nel question time del 9 maggio 2025 su Orizzonte Scuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Alberico Sorrentino (Anief-Condir), è stata discussa la questione relativa al servizio svolto in una scuola che è stata accorpata, una situazione frequente a causa del dimensionamento scolastico.

Question Time: scontro acceso tra premier Meloni, Conte e Schlein su Gaza, sanità e riarmo - Il duello era atteso e duello è stato. Prima con Giuseppe Conte, sul piano di riarmo e sulla situazione a Gaza.

Accesso a sostegno Indire per triennalisti: un ITP con servizio alla primaria non ha il requisito richiesto. Pillole di Question Time - Nel question time del 30 aprile 2025 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Chiara Cozzetto, sindacalista ANIEF, è stata affrontata una casistica specifica riguardante l’ accesso ai percorsi Indire per i triennalisti.

Oggi alle 15 #QuestionTime con i Ministri Luca Ciriani - Rapporti con il Parlamento, Giancarlo Giorgetti - @MEF_GOV, @Ale_Locatelli_ - Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilitĂ , @GPichetto - @MASE_IT e @G_Valditara - @MIsocial

Autonomia differenziata, Ciriani riferisce in aula durante il question time - Autonomia differenziata, Ciriani riferisce in aula durante il question time Il ministro per i rapporti con il parlamento conferma: "Il governo procederà sulle intese relative alle materie non Lep ... Lo riporta rainews.it

Camera, il question time con i ministri Ciriani ... - Corriere TV - Il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, risponde a una interrogazione sugli ...