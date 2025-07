Questi beluga non si sono spiaggiati a seguito del terremoto in Russia

Diverse condivisioni Facebook (per esempio qui e qui ) riportano quelli che secondo la narrazione sarebbero immagini di beluga spiaggiati in Kamchatka, in Russia, a seguito del terremoto che ha sconvolto la regione. Per chi ha fretta:. Il filmato è stato realmente filmato in Russia e nella regione del Kamchatka. Tuttavia, si tratta di un video del 2023.. Analisi. Le condivisioni delle immagini dei beluga spaggiati sono accompagnate dalla seguente didascalia: 5 bellissimi beluga si sono spiaggiati in Kamchatka a seguito dello tsunami. Sembra che poi con la marea siano riusciti a tornare in mare. 🔗 Leggi su Open.online

