Quello americano è meglio di quello russo! Bufera su Ursula von der Leyen

Ha suscitato polemiche il recente video in cui Ursula von der Leyen elogia il gas naturale liquefatto americano, definendolo “più conveniente” e “migliore di quello russo”. Tra le reazioni più critiche si è distinta quella della giornalista Maddalena Loy, che in un post social ha denunciato il tono propagandistico delle parole della presidente della Commissione europea, accusandola di trasformare ogni dichiarazione pubblica in un esercizio di comunicazione politica strumentale. Leggi anche: “Ursula umiliata così!”. Il video diventa subito virale sui social La dichiarazione di von der Leyen e il contesto energetico. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Quello americano è meglio di quello russo!”. Bufera su Ursula von der Leyen

In questa notizia si parla di: americano - russo - ursula - leyen

La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, e il presidente americano, Donald Trump, hanno raggiunto al termine dell'incontro che si è tenuto in Scozia l'accordo commerciale Ue-Usa su dazi del 15%. Lo si apprende da fonti dell'Unione Vai su Facebook

Ursula von der Leyen appoggia la proposta di legge del Senato Usa per sanzionare la Russia; La guerra persa in Ucraina e il fallimento di Ursula von der Leyen; La Ue: tetto a 45 dollari per il petrolio russo. Ecco perché può funzionare solo con l’ok Usa.

Dazi, Von der Leyen e il «paracadute» che non si è aperto: da «Ursula dobbiamo chiudere» agli attacchi frontali - Von der Leyen per ora è salva, ma non ha saputo sfruttare l'occasione per dimostrare capacità di manovra. Lo riporta msn.com

Ursula von der Leyen: "sostituiremo l'energia russa con quella americana"; l'Europa sempre più demenzialmente piegata a Washington - 'Sostituiremo l'energia russa con quella americana': è questa l'ultima imperdibile trovata di Ursula von der Leyen, vestale dei mercati apatridi e sacerdotessa del neoliberismo sans frontières. Si legge su informazione.it