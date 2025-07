Quartiere che vai caldo che soffri | come cambiano le temperature da Brancaccio a via Libertà

Non siamo tutti uguali, nemmeno davanti al caldo. Per trovare un po' di sollievo, chi vive nei quartieri ad alto reddito può contare su una serie di servizi che, invece, scompaiono nelle zone meno ricche. Succede a Palermo, dove la crisi climatica sembra avere un impatto diverso in due aree della. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

In questa notizia si parla di: caldo - quartiere - soffri - cambiano

Caldo a Roma, arrivano giornate bollenti: la mappa dell'afa, quartiere per quartiere - La temperatura in città è aumentata, mediamente, di due gradi e mezzo negli ultimi trent’anni. Il dato, emerso nel corso della conferenza stampa sulle strategie di adattamento climatico, non è l’unico destinato a creare sconforto.

Insieme contro il caldo e la solitudine: al quartiere Fiorenzuola cinque serate dedicate agli anziani - L’estate può mettere realmente alla prova: tra il caldo che non dà tregua e i quartieri che si svuotano per le vacanze, il rischio, soprattutto per le persone più anziane, è quello di sentirsi soli.

Quartiere che vai, caldo che soffri: come cambiano le temperature da Brancaccio a via LibertĂ .