Quanto costa oggi l’energia elettrica? Prezzi aggiornati al 30 Luglio 2025

Costo energia elettrica nel mercato libero. Il PUN (Prezzo Unico Nazionale) rappresenta il prezzo base all’ingrosso dell’energia elettrica in Italia. Si tratta del valore di riferimento per il mercato libero, dove fornitori e consumatori possono negoziare liberamente le condizioni di fornitura. Al 30 Luglio 2025, il PUN si attesta a 110,25 €MWh, in crescita rispetto ai valori di inizio mese ma ancora lontano dai picchi registrati nei mesi più turbolenti del 2022 e 2023. Nel mercato libero, il prezzo finale per il consumatore è composto dal PUN, a cui si aggiungono i costi di commercializzazione, trasporto, oneri di sistema e le imposte. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Quanto costa oggi l’energia elettrica? Prezzi aggiornati al 30 Luglio 2025

