Quanti soldi guadagnano Santoro e Pellacani con l’oro ai Mondiali di tuffi? Montepremi da dividere

Matteo Santoro e Chiara Pellacani hanno conquistato la medaglia d’oro ai Mondiali 2025 di tuffi, imponendosi nel trampolino 3 metri sincro misto che ha animato la giornata odierna a Singapore. Gli azzurri hanno trionfato al termine di cinque rotazioni da urlo, imponendosi con il punteggio di 308,13 avanti agli australiani Cassiel Rousseau e Maddison Keeney (307,26) e ai cinesi Cheng Zilong e Li Yajie (305,70). I maestri si sono inchinati al cospetto dei nostri portacolori, capaci di esprimersi a livelli sublimi. La coppia italiana è entrata per sempre nella storia, anche perchĂ© battere i maestri di questo sport è un’impresa rarissima alle nostre latitudini: lasciarsi alle spalle i cinesi è qualcosa di leggendario che soltanto un’eletta come Tania Cagnotto era riuscita a fare in passato. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Quanti soldi guadagnano Santoro e Pellacani con l’oro ai Mondiali di tuffi? Montepremi da dividere

