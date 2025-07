Quanti soldi guadagna Simone Cerasuolo con l’oro ai Mondiali di nuoto? Montepremi minimal

Simone Cerasuolo ha conquistato la medaglia d’oro sui 50 metri rana ai Mondiali 2025 di nuoto. Il 22enne romagnolo è salito sul gradino piĂą alto del podio grazie a una prestazione superlativa offerta nella vasca di Singapore, dove ha trionfato con il tempo di 26.54 davanti a Kirill Prigoda (26.62) e al cinese Qin Haiyang (26.67). Si tratta del primo titolo per l’Italia in questa rassegna iridata, tra l’altro in una specialitĂ che diventerĂ olimpica a partire da Los Angeles 2028. L’azzurro ha raggiunto il risultato piĂą bello della propria carriera tra i grandi, dopo un argento agli Europei e un bronzo ai Mondiali in corta nel 2022 proprio su questa distanza (in quella stagione fu quinto anche ai Mondiali in lunga). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Quanti soldi guadagna Simone Cerasuolo con l’oro ai Mondiali di nuoto? Montepremi “minimal”

Nuoto, Simone Cerasuolo e Chiara Tarantino in evidenza a Merano. Ceccon gareggia nei 50 rana - Andata in archivio la seconda e penultima giornata di gare nel Meeting di Merano. La manifestazione è occasione per vedere all’opera alcuni atleti della Nazionale italiana di nuoto, che stanno lavorando per essere pronti in vista dei Mondiali a Singapore di fine luglio.

NUOTO – Simone Cerasuolo: Dall’argento europeo al mondiale di Singapore - In questa intervista, il giovane talento del nuoto italiano Simone Cerasuolo ci racconta il suo straordinario percorso: dalla medaglia di argento agli Europei 2022 fino al prestigioso 6° posto ai Mondiali 2024 di Doha.

Simone Cerasuolo: “I 50 rana mi vengono meglio, ma una decisione sui 100 verso Los Angeles non l’ho ancora presa” - Nell’ultima puntata di Focus – Nuoto, in onda sul canale Youtube di OA Sport, è stato ospite Simone Cerasuolo.

Simone Cerasuolo chi è il campione mondiale dei 50 rana: età , carriera nel nuoto, famiglia, fidanzata, curiosità ; Cerasuolo è monumentale! Oro da leggenda nei 50 rana; Mondiali nuoto, Simone Cerasuolo oro nei 50 rana a Singapore. HIGHLIGHTS.

Mondiali nuoto:lacrime Cerasuolo 'papà mi ha detto vai e vinci' - Io non ho mai mollato nei momenti di difficoltà ed è sempre stato questo il mio mantra.

Doppio oro ai Mondiali di nuoto: Cerasuolo nei 50 rana, Pellacani e Santoro nei tuffi sincro - L'azzurro ha vinto le medaglia d'oro nei 50 metri rana con il tempo di 26"54.