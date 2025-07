Quando l’Italia batte la Cina nei tuffi | l’ultima a riuscirci fu Tania Cagnotto 10 anni fa Prima di Pellacani Santoro…

Il talento non è acqua. Chiara Pellacani e Matteo Santoro hanno realizzato l’impresa delle imprese: vincere un oro mondiale nei tuffi, battendo i rappresentanti della Cina. È quanto accaduto quest’oggi nella gara del sincro misto dai tre metri, nella rassegna iridata di Singapore. L’ OCBC Aquatic Center è stato teatro di qualcosa che Chiara e Matteo potranno raccontare in un futuro molto lontano ai loro nipotini. Già , perché parliamo di due ragazzi estremamente giovani: Pellacani, classe 2002 e già bronzo mondiale in questa competizione dal metro, ha raggiunto quota sei podi a livello iridato (1 oro, 2 argenti e 3 bronzi); Santoro, classe 2006, ha portato il computo delle top-3 a 4, tutte racchiuse nella specialità del sincro misto odierno. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Quando l’Italia batte la Cina nei tuffi: l’ultima a riuscirci fu Tania Cagnotto 10 anni fa. Prima di Pellacani/Santoro…

