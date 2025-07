Quando gioca l’Italia la semifinale di Nations League di volley? Orario avversaria tv streaming

L’Italia si è qualificata alla semifinale della Nations League 2025 di volley maschile grazie alla vittoria ottenuta contro Cuba nei quarti di finale. I Campioni del Mondo si sono imposti per 3-1 sul campo di Ningbo (Cina) e si sono così meritati il diritto di proseguire la propria avventura nella Final Eight del prestigioso torneo internazionale, a cui si sono presentati dopo aver conquistato dieci successi su dodici incontri disputati nella fase preliminare. I ragazzi del CT FefĂ© De Giorgi hanno sudato nel terzo e nel quarto set contro gli agguerriti caraibici, ma sulla lunga distanza sono riusciti ad avere la meglio e avranno così la possibilitĂ di lottare per salire sul podio e conquistare l’ambito trofeo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Quando gioca l’Italia la semifinale di Nations League di volley? Orario, avversaria, tv, streaming

In questa notizia si parla di: italia - semifinale - nations - league

Errani/Paolini in semifinale agli Internazionali d’Italia: chi sono le prossime avversarie e quando si gioca - Sara Errani e Jasmine Paolini proseguono nella loro difesa del titolo agli Internazionali d’Italia 2025 di tennis: le campionesse in carica torneranno in campo venerdì 16 maggio per disputare le semifinali, nelle quali sfideranno le russe Mirra Andreeva e Diana Shnaider.

Grande Italia a Roma: Sinner e Musetti ai quarti, Paolini in semifinale - ROMA (ITALPRESS) – Jannik Sinner ai quarti di finale degli Internazionali d’Italia 2025. Il numero 1 del mondo batte Francisco Cerundolo in due set con il punteggio di 7-6(2) 6-3 dopo 2h17? di gioco.

LIVE Internazionali d’Italia, tra Musetti e la semifinale c’è di mezzo Zverev - Il vincente del match tra Musetti e Zverev disputerà la semifinale degli Internazionali d'Italia contro Carlos Alcaraz.

Verso le Finals: Italia-Cuba per un posto in semifinale di Volleyball Nations League Dopo aver chiuso la fase intercontinentale con 10 vittorie su 12 partite, gli azzurri del CT Ferdinando De Giorgi tornano in campo domani, mercoledì 30 luglio alle ore 9 italia Vai su Facebook

Italia-Polonia diretta Nations League volley: segui la semifinale delle azzurre Vai su X

Volley, l'Italia batte Cuba 3-1 e vola in semifinale di Nations League; Volleyball Nations League 2025 maschile, l'Italia batte Cuba e vola in semifinale: highlights e quando gioca la prossima partita; Volley, l’Italia disinnesca la potenza di Cuba e approda in semifinale di Nations League.

Volley, l'Italia batte Cuba 3-1 e vola in semifinale di Nations League - La Nazionale di volley maschile di Fefè De Giorgi si qualifica per le semifinali della Nations League di volley maschile. msn.com scrive

Italia-Cuba volley, gli azzurri vincono in quattro set e trovano la qualificazione alle semifinali di Nations League - Prosegue il cammino della Nazionale italiana di pallavolo che, impegnata nella Nations League maschile, ha sconfitto Cuba in quattro set ed ha trovato la qualificazione alla semifinale del ... Lo riporta msn.com