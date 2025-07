Quando gareggia Sara Curtis ai Mondiali di nuoto | orari 50 e 100 sl programma tv streaming

Si avvicina il momento delle gare individuali per Sara Curtis ai Mondiali 2025 degli sport acquatici: l’azzurra sarĂ protagonista nel nuoto in corsia nelle gare dei 100 e dei 50 metri stile libero femminili. Nella prima gara sarĂ affiancata da Emma Virginia Menicucci, nella seconda da Silvia Di Pietro. Per i 100 le batterie e le semifinali si disputeranno giovedì 31 luglio, mentre la finale è in programma venerdì 1° agosto. Per i 50, invece, eliminatorie e penultimo atto previsti sabato 2 agosto, infine la lotta per le medaglie si terrĂ domenica 3 agosto. Tutti i turni dei 100 e dei 50 metri stile libero femminili dei Mondiali 2025 di nuoto in programma a Singapore saranno trasmessi in diretta tv su Rai 2 HD, Sky Sport Uno, Sky Sport Arena (solo finale 50), Sky Sport Mix (solo semifinali e finali), mentre la diretta streaming sarĂ garantita da Rai Play, Sky Go, NOW, infine OA Sport vi offrirĂ la diretta live testuale delle gare. 🔗 Leggi su Oasport.it

