‚ÄúCi sono momenti in cui una parola lieve scatena un temporale. Un‚Äôesplosione di rabbia che pare sproporzionata, quasi inspiegabile. Ma se si potesse guardare dentro chi urla, si troverebbero onde inquiete di stanchezza, di paura, di nodi mai sciolti. Non sempre chi alza la voce lo fa perch√© non ci ama. A volte, lo fa proprio perch√© ci ama troppo, ma non riesce pi√Ļ a reggere il peso di ci√≤ che prova e spera in un aiuto. La rabbia, quando si manifesta cos√¨, non √® quasi mai contro chi ci sta davanti. √ą una ferita che ha bisogno di uscire, anche se a farne le spese √® spesso chi ci √® pi√Ļ caro. Chi ci ama davvero sa che in quei momenti non serve ribattere. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Quando esplode la rabbia: comprendere e gestire le emozioni nascoste