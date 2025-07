Qualità dell’aria maggiori poteri ai Comuni Accolta la richiesta antismog di Firenze

Più poteri ai Comuni per contrastare l’inquinamento atmosferico. Li prevede il Piano della qualità dell’aria, approvato dal Consiglio regionale (21 sì di Pd e Iv, 7 no di Fdi, Lega, Merito e lealtà, e 1 astensione di M5S), accogliendo anche una richiesta di Firenze per permettere ai Comuni di introdurre ulteriori vincoli e divieti. "Il Piano si compone di quattro parti – ha detto la presidente della Commissione ambiente, Lucia De Robertis (Pd) –: la ricognizione della situazione, gli obiettivi, le azioni per raggiungerli e le risorse. Per la prima volta, è stato dato peso anche ai cattivi odori". 🔗 Leggi su Lanazione.it

