Qualiano arresto dopo pericoloso inseguimento Ora encomio per agenti Polizia Municipale

Un encomio per gli agenti della Polizia Municipale di Qualiano protagonisti del pericoloso inseguimento. E’ la proposta dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco De Leonardis dopo l’arresto dei giorni scorsi. La fuga del malvivente, partita in via Santa Maria a Cubito, si è conclusa con lo speronamento tra volante e auto del pusher 28enne giuglianese, poi . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Qualiano, arresto dopo pericoloso inseguimento. “Ora encomio per agenti Polizia Municipale”

