Putin teme per la propria vita | le guardie del corpo armate con lo Yolka Cos’è e come funziona

Crescono le preoccupazioni per la sicurezza del leader russo. La sicurezza del presidente Vladimir Putin è da sempre una priorità assoluta per il Cremlino, ma negli ultimi mesi sembra essersi trasformata in una vera e propria ossessione. A confermarlo è un nuovo video apparso online, che mostra una delle guardie del corpo del presidente armata con un dispositivo molto particolare: lo Yolka, un intercettore cinetico progettato per neutralizzare droni nemici tramite impatto diretto. Il drone intercettore Yolka: come funziona. Lo Yolka è un sistema di difesa portatile, lanciabile a mano, pensato per distruggere droni in avvicinamento colpendoli frontalmente.

