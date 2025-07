Puntura di vespa fatale a Usini | lo skipper Fabio Tanda non fa in tempo a salvarsi e muore

Il 46enne era allergico ed ha cercato di salvarsi. Si chiamava Fabio Tanda, aveva 46 anni, ed era skipper. Un uomo di mare, conosciuto e stimato nella comunità di Usini, un piccolo centro del Sassarese. È morto mercoledì 30 luglio dopo essere stato punto da una vespa mentre passeggiava in campagna, nei pressi della sua abitazione. Fabio era allergico, lo sapeva, e per questo motivo portava sempre con sé l’ autoiniettore di adrenalina, il farmaco salvavita in caso di shock anafilattico. Ma questa volta, non è riuscito a usarlo in tempo. Una corsa disperata verso le case vicine. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della stazione di Usini, guidati dal maresciallo Matteo Secchi, Fabio si trovava solo in campagna quando ha avvertito la puntura. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Puntura di vespa fatale a Usini: lo skipper Fabio Tanda non fa in tempo a salvarsi e muore

