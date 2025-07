Punto dalla zanzara dei mari del sud Ricoverato in ospedale dopo un viaggio

AREZZO Il rischio sanitario legato alle zanzare non è più confinato alle aree tropicali: anche l’Italia vede ogni estate la circolazione di arbovirus come West Nile, Chikungunya, Dengue e Zika. E non è da meno Arezzo, dove negli ultimi giorni una persona, fa sapere la Asl Toscana Sud Est, è stata ricoverata dopo aver contratto il virus Zika durante un viaggio all’estero, in una località tropicale. Il virus Zika, che viene trasmesso attraverso la puntura della zanzara tigre, specie presente stabilmente anche nel territorio aretino, nella maggior parte dei casi presenta infezione lieve, ma può comportare rischi per chi si trovi in stato di gravidanza. 🔗 Leggi su Lanazione.it