Punto da una vespa mentre si trovava in campagna | morto uomo di 46 anni

Un uomo è morto in seguito alla puntura di una vespa. La tragedia è avvenuta a Usini, comune della città metropolitana Sassari. La vittima si chiamava Fabio Tanda ed aveva 46 anni.La vittima si trovava in campagnaSecondo quanto ricostruito da SassariToday l'uomo - notoriamente allergico - è stato. 🔗 Leggi su Today.it

In questa notizia si parla di: uomo - vespa - trovava - morto

Schianto in Vespa a Cesena, un uomo è grave in Rianimazione dopo lo scontro con un'auto - Si registra un grave incidente a Cesena accaduto venerdì pomeriggio all'incrocio tra via Cervese e via Mariana nei pressi della frazione di Calabrina: intorno alle 18 si è materializzato un violento impatto tra una Vespa e una Lancia bianca, il 42enne scooterista è rimasto gravemente ferito.

Paura a #Mugnano: il noto tiktoker "MarioMario" è stato vittima di una tentata rapina in via Madonna delle Grazie, poco dopo aver concluso una diretta social. Due individui su uno scooter lo hanno avvicinato fuori da un ristorante dove si trovava con la famiglia Vai su Facebook

Punto da una vespa mentre si trovava in campagna: morto uomo di 46 anni; Usini: uomo muore punto da una vespa; Imperia: 68enne muore per shock anafilattico dopo la puntura di una vespa.

Punto da una vespa, uomo muore nel Sassarese - La vittima, un quarantenne che soffriva di allergie, è stato punto mentre si trovava in campagna. Segnala msn.com

Uomo muore a Usini per shock anafilattico dopo puntura di vespa in campagna - Un uomo di circa quarant’anni è morto a Usini, Sassari, per shock anafilattico causato da una puntura di vespa in campagna; i soccorsi del 118 non sono riusciti a salvarlo. gaeta.it scrive