Punto da una vespa mentre è in campagna 46enne muore a Usini per choc anafilattico

Un 46enne di Usini (Sassari) √® morto per choc anafilattico dopo essere stato punto da una vespa in una zona di campagna. Ha provato a chiedere aiuto ai vicini ma non ce l'ha fatta. Sul posto i carabinieri. 🔗 Leggi su Fanpage.it

