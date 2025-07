Pulisic a cuore aperto da Perth | Milan solido soddisfatti dell’inizio!

Christian Pulisic, attaccante del Milan, ha parlato da Perth (Australia) in un'intervista in esclusiva per 'La Gazzetta dello Sport' di oggi. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Pulisic a cuore aperto da Perth: “Milan solido, soddisfatti dell’inizio!”

In questa notizia si parla di: pulisic - perth - milan - cuore

Rossoneri pronti a volare verso l’Asia! Il Milan è pronto a partire per la tournée estiva a Singapore, dove affronterà Arsenal, Liverpool e Perth Glory in tre prestigiosi test internazionali. Sarà il primo vero banco di prova per il nuovo Milan targato Massimilia Vai su Facebook

Milan, Allegri e Leao sorprendono il Liverpool in contropiede: che poker!; Liverpool-Milan probabili formazioni: chi gioca titolare e le ultime su Ricci, Pulisic, Leao e Salah; Perché Pulisic non gioca Milan-Juventus: infortunio, scelta tecnica o non è al meglio? Big match in panchina.