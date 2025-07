puff daddy trump sta pensando seriamente di concedere la grazia al rapper

Donald Trump «sta pensando seriamente» di concedere la grazia plenaria a Puff Daddy. Lo riporta in esclusiva Deadline, citando fonti vicine alla Casa Bianca da cui tuttavia non trapelano notizie ufficiali. Il presidential pardon arriverebbe prima della sentenza definitiva nei confronti della star, in carcere da mesi, prevista per il 3 ottobre. Il 2 luglio il produttore e rapper americano è stato infatti giudicato colpevole per trasporto ai fini di prostituzione e innocente per le accuse più gravi di traffico sessuale e racket. Resterà in carcere fino al verdetto, dato che gli è stata negata più volte la libertà su cauzione, l’ultima delle quali con un’offerta da 50 mila dollari. 🔗 Leggi su Lettera43.it

