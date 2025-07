PSVITA Rilasciato Assassin’s Creed Altair Chronicles Vita v1.0

Finalmente, gli amanti di Assassin’s Creed  possono godersi Altair Chronicles direttamente su PlayStation Vita grazie a questo straordinario porting realizzato da Rinnegatamante! Questo progetto non è un semplice emulatore, ma un wrapper intelligente  che esegue nativamente i file binari della versione Android (ARMv7) sulla PS Vita, simulando un ambiente Android minimale. Il risultato? Un’esperienza fluida e ottimizzata, senza i fastidiosi lag tipici dell’emulazione tradizionale. Requisiti. Per far funzionare il gioco, assicurati di avere: libshacccg.suprx  (necessario per il rendering grafico). 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net

[PSVITA] Assassin’s Creed: Altair’s Chronicles sbarca su PS Vita con un porting ufficioso! - La scena homebrew per PS Vita si arricchisce di un nuovo, attesissimo titolo: Assassin’s Creed: Altair’s Chronicles, il gioco mobile del 2008 che ha accompagnato i fan della serie prima dell’esplosione su console, è finalmente disponibile su Vita grazie al talentuoso sviluppatore Rinnegatamante! Con il suo approccio ibrido  che sfrutta i binari Android originali in un ambiente quasi-nativo, questa versione promette un’esperienza fluida e fedele all’originale, sfruttando al massimo l’hardware di Sony.

Assassin’s Creed Chronicles Trilogy Pack disponibile per PS Vita - Assassin’s Creed Chronicles Trilogy Pack è stato pubblicato il 9 febbraio per PlayStation ® 4, Xbox One e Windows PC. Si legge su coplanet.it