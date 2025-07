Provinciale Montevarmine si prolunga la chiusura per la strada delle Fontane

Si prolunga la chiusura della strada ‘Fontane’ che dalla provinciale Montevarmine, in comune di Massignano, scende alla Valmenocchia. Una strada che consente ai residenti e anche a quelli della vicina Montefiore dell’Aso, di accorciare di molto il tragitto per raggiungere i luoghi di lavoro nella vallata. Col passare dei giorni cresce il malcontento, ma sembra che i lavori si siano complicati per ragioni imprevedibili legati al sottosuolo. I membri della minoranza ‘Partecipazione’ di recente hanno anche fatto un volantinaggio porta a porta. La strada è crollata a seguito delle violenti piogge del maggio-giugno del 2023. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Provinciale Montevarmine, si prolunga la chiusura per la strada delle Fontane

