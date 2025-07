Provincia di Terni si chiude la diatriba sul capo di gabinetto | via libera all’incarico da 20mila euro l’anno

 Da settimane nel consiglio provinciale di Terni ha tenuto banco la questione delle nuove nomine dell’amministrazione guidata dal presidente Stefano Bandecchi. Dopo più momenti di tensione - in particolare tra Bandecchi e il centrodestra – e continui rinvii, si apre ora all’assunzione del capo di. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

Provincia Terni, ok a 20 mila euro l'anno per il Capo di Gabinetto. Via libera anche per 4 assunzioni; In Provincia il capo di Gabinetto è part time ma l’ufficio è full time; Bandecchi show in Provincia di Terni, l'opposizione sull'Aventino fa saltare DG e Capo di gabinetto e lui accusa: Traditori e opportunisti.

