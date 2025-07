Provincia approvato il Programma triennale per il diritto allo studio | Rafforziamo la rete educativa

Il consiglio provinciale di Forlì-Cesena ha approvato, nel corso dell’ultima seduta, il Programma provinciale triennale per il diritto allo studio e all’apprendimento per tutta la vita per gli anni scolastici 20252026, 20262027 e 20272028. Il documento recepisce gli indirizzi regionali. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

In questa notizia si parla di: approvato - programma - triennale - diritto

Regione, approvato lo schema per il programma 'Social Housing 2023': "Diritto alla casa perno della coesione sociale" - In aula, la consigliera regionale del Pd Francesca Lucchi, è intervenuta in occasione dell’approvazione da parte dell’assemblea legislativa dello schema di convenzione per l’attuazione del programma “Social Housing 2023”.

Scilla, primo consiglio comunale con polemica: approvato senza integrazioni il programma elettorale - A Scilla si avvia ufficialmente il nuovo corso amministrativo a Scilla, con l’insediamento del consiglio comunale, avvenuto oggi.

Marche, approvato programma regionale diritto allo studio 2025 – 2026 - Prevede interventi a sostegno degli studenti universitari, tra cui borse di studio e servizi abitativi,  il Programma regionale per il diritto allo studio anno accademico 2025/2026 approvato dalla Giunta regionale.

Sono 20, per un ammontare complessivo di 11,5 milioni di euro, i bandi del Programma triennale della cultura che saranno pubblicati nelle prossime settimane dopo il via libera della Giunta regionale. Con questo intervento, che conclude un lavoro di ascolto, Vai su Facebook

Provincia, approvato il Programma triennale per il diritto allo studio: Rafforziamo la rete educativa; Infanzia e diritti : il Governo vara il nuovo Piano triennale 2025 - 2027, al centro educazione e salute; Diritto allo studio, inaugurata a Parma una nuova residenza universitaria.

Approvate le delibere su bilancio, acquisti e opere pubbliche - 2027 prevede complessivamente oltre 54 milioni, di cui 15 per completare la bretella ... ilnuovodiario.com scrive

Diagnostica in vitro. Approvato programma triennale del Centro per la ... - Approvato programma triennale del Centro per la verifica esterna di qualità - Come scrive quotidianosanita.it