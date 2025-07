Tre giorni di esercitazioni per i tecnici della Squadra forra regionale. "Materie" di studio: la gestione del rischio acquatico, la movimentazione in acque vive e la formazione per l’utilizzo di gommoni. Una quindicina i partecipanti, assistiti da due istruttori regionali e un istruttore nazionale. Nella prima giornata, per la prima volta in Lombardia, è stata aperta a tecnici del Cnsas - Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico specializzati in ambiti differenti rispetto alla forra e anche a chi riveste ruoli dirigenziali, che hanno così avuto modo di comprendere i rinnovati scenari operativi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Prove di emergenza. Soccorritori lombardi test nei torrenti in valle