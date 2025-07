Prosegue il calvario di Matteo Berrettini | forfait anche a Cincinnati

Continua il calvario di Matteo Berrettini. Il romano ha annunciato che non parteciperĂ al Masters 1000 di Cincinnati 2025, in programma dal 7 al 18 agosto. Per il tennista azzurro si tratta del quinto forfait consecutivi dopo quelli arrivati tra la terra europea, Bastad, Ggstad e Kitzbuhel, e l’inizio della tournee nordamericana, Toronto. L’ultima partita ufficiale di Berrettini risale al 30 giugno, data dell’esordio dell’italiano a Wimbledon 2025. Sui prati londinesi il romano è stato sconfitto da Kamil Majchrak in tre ore e sette minuti di gioco con il punteggio di 4-6, 6-2, 6-4, 5-7, 6-3. Berrettini si è presentato all’All England Club dopo quasi due mesi di stop dovuti ad un infortunio alla muscolatura addominale rimediato nel corso dell’ATP Master 1000 di Madrid. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Prosegue il calvario di Matteo Berrettini: forfait anche a Cincinnati

