Prorogati all' unanimità i termini per i lavori di riqualificazione dei capanni di pesca | Riconosciuto il valore storico

Il consiglio comunale di Ravenna ha approvato all’unanimità , nella seduta di martedì pomeriggio, la modifica  del regolamento sui capanni da pesca e da caccia. Il provvedimento estende di due anni – fino al 31 dicembre 2027 – il termine per completare i lavori di riqualificazione, inizialmente. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

