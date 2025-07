Pronostico Utrecht-Sheriff | i gol non mancheranno

Utrecht-Sheriff è la gara di ritorno dei preliminari di Europa League: probabili formazioni, pronostico e dove vederla I gol non mancheranno in questa partita e lo abbiamo già visto nel match giocato all’andata, la settimana scorsa. Una prova di forza dell’Utrecht che non sul semplice campo dello Sheriff è andato a prendersi una vittoria clamorosa che di fatto ha già chiuso il discorso qualificazione. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Il tre a uno rifilato in trasferta, dopo una prestazione in alcuni tratti davvero enorme degli olandesi, ha messo le cose a posto e il turno di giovedì sera è solamente qualcosa che deve passare, novanta minuti senza chissà quali indicazioni. 🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Pronostico Utrecht-Sheriff: i gol non mancheranno

