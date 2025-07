Pronostico Tsitsipas-O’Connell, Atp Toronto: il tennista greco riuscirà a reagire alla serie nera di risultati dopo la separazione con allenatore e fidanzata? Stefanos Tsitsipas inizia il suo tour nordamericano sui campi in cemento con un primo test impegnativo contro l’australiano Christopher O’Connell, mercoledì. I due si affronteranno per la prima volta in carriera nel match valido per il torneo Atp di Toronto. Con tutte le attenzioni rivolte alla sua recente separazione dall’allenatore Goran Ivanisevic e alle presunte tensioni con l’ormai ex fidanzata Paula Badosa (agli US Open farà il doppio misto con Draper), Tsitsipas spera in una prestazione convincente in Canada. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Tsitsipas-O’Connell, Atp Toronto: reazione dopo la separazione