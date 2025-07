Pronostico Legia-Ostrava | i numeri ci dicono chi vincerà

Legia-Ostrava è la gara di ritorno dei preliminari di Europa League: probabili formazioni, pronostico e dove vederla Si riparte dal due a due dell’andata che ovviamente premia il Legia. I croati dell’Ostrava, ovviamente, sanno benissimo che devono dare qualcosa in più rispetto a quanto visto tra le mura amiche per piazzare il passaggio del turno. Assai complicato, c’è da dirlo. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Anche perché, vedendo le statistiche che sono venute fuori dopo il match giocato in Croazia, il Legia ha messo in evidenza una certa superiorità : diciotto tiri totali, ben cinque nello specchio della porta, e un possesso palla vicino al 60%. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

