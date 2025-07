Pronostico Bencic-Bouchard Wta Montreal | ha fatto una promessa

Pronostico Bencic-Bouchard, Wta Montreal: la beniamina di casa tornata in campo per l’occasione ha fatto una promessa ai tifosi Belinda Bencic ed Eugenie Bouchard hanno un passato nella top 10 della classifica mondiale, ma al momento la loro sfida è ben lontana da quei tempi gloriosi. Bouchard, in particolare, gioca ormai più a pickleball che a tennis e ha intenzione di dedicarsi ancora di più a questo sport una volta terminata la sua carriera, che si concluderà questa settimana. Quando il suo gioco a rete ha cominciato a vacillare nel secondo set di lunedì contro Emiliana Arango, Bouchard ha detto (con un certo umorismo) che il pickleball ha influito negativamente sulle sue volée. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

