Promosso con 9 i genitori fanno ricorso per il 10 ma il Tar dà ragione ai prof Il giurista Saraceni | I vostri figli non sono tutti geni incompresi

Dopo aver conquistato voto 9 all’esame di terza media, i suoi genitori hanno fatto ricorso al Tar per ottenere il massimo, 10. È quanto successo a un ragazzo di Canicattì, in Sicilia, dove i professori avevano giudicato le prove dei suoi esami «non del tutto prive di errori» e pari a una valutazione di 8 che, a fronte della media finale, ha portato a un 9 finale. Un giudizio maldigerito e contestato dalla famiglia, secondo cui la scuola doveva riconoscere «un più corretto 10». Da qui, la decisione di fare ricorso al Tribunale amministrativo e chiedere l’annullamento delle prove e la ridefinizione della valutazione. 🔗 Leggi su Open.online

Studente-atleta bocciato nonostante il talento calcistico: il Tar respinge il ricorso dei genitori e ribadisce il primato dello studio sul campo sportivo. SENTENZA - Un giovane calciatore del settore giovanile di una squadra di primo piano, inserito nel Progetto Studente-Atleta certificato dal CONI, ha visto respingere il ricorso presentato dalla famiglia contro la bocciatura subita al termine dell'anno scolastico 2022-2023.

Alunno con fragilità psicofisiche prende 6 in condotta per “reiterate mancanze di rispetto verso docenti e compagni”. I genitori fanno ricorso al TAR, ma lo perdono. SENTENZA - Il Tar della Lombardia, con la sentenza 1547/2025 depositata lo scorso 5 maggio, ha respinto il ricorso presentato dai genitori di uno studente, frequentante un istituto scolastico in provincia di Monza-Brianza confermando la legittimità del voto "6" in condotta assegnato al ragazzo.

Il figlio prende 6 in condotta per “bullismo e linguaggio offensivo”. I genitori fanno ricorso al Tar ma perdono - Carate Brianza (Monza), 19 maggio 2025 - Il Tribunale amministrativo regionale della Lombardia ha respinto il ricorso dei genitori di un alunno di prima superiore nell'anno scolastico 2021-2022 all’istituto Leonardo da Vinci di Carate Brianza che era stato promosso dai docenti, ma con la valutazione di 6 in condotta per "mancato rispetto verso i docenti e i compagni, utilizzo di un linguaggio offensivo, assunzione di atteggiamenti di prevaricazione verso i compagni e di atteggiamenti persecutori che si configurano come atti di bullismo o cyberbullismo".

Alunno promosso con 9 all’esame di terza media, i genitori vogliono il 10 e fanno ricorso al Tar, ma i giudici danno loro torto. Il commento del giurista: “La Giustizia non è un gioco” Vai su X

