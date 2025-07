Profilo – Hun Sen chi è il leader ombra che guida la Cambogia

Hun Manet, ovvero il primo ministro della Cambogia e quindi la personalità politica più importante del Paese, è stranamente rimasto in secondo piano durante l’ultima crisi – quasi guerra – esplosa con la vicina Thailandia. Certo, ha speso qualche frase di circostanza spiegando che Phnom Penh non avrebbe innescato il conflitto, riferendo di aver parlato telefonicamente con Donald Trump e ribadendo l’impegno di un cessate il fuoco immediato. E però nelle fasi più delicate della crisi, a partecipare a riunioni con i massimi vertici militari e ad esaminare mappe dal fronte, c’era un’altra persona: il padre di Hun Manet, ossia Hun Sen, l’ex premier e leader indiscusso della Cambogia per 38 anni. 🔗 Leggi su It.insideover.com

