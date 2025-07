Romano Prodi torna spesso nel dibattito politico. Oggi è la volta dei dazi, tema sul quale ha impartito l’ennesima lezione di politica alla Commissione europea e alla premier Meloni, dimenticando che è stato uno dei protagonisti, quasi ineguagliati, di una lunga stagione di svendite del nostro patrimonio nazionale e che proprio da presidente della Commissione non ebbe sempre la schiena dritta dinanzi ai potentati stranieri. Le parole di Prodi. In un’intervista a La Stampa, l’ex presidente del Consiglio e della Commissione Europea ha criticato l’atteggiamento dell’Europa: “Difficile far politica, se si cede al potente fino ad umiliarsi. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Prodi dà lezione di sovranismo sui dazi ma dimentica di dire che si inchinava ai cinesi e svendeva i “colossi” italiani