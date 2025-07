Primo anno senza test d' ingresso a medicina | sono 553 le matricole

Saranno 553 gli aspiranti medici che siederanno sui banchi dell'università del Piemonte Orientale a Novara.L'Upo ha fatto sapere che si sono chiuse venerdì 25 luglio le immatricolazioni al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, che da quest'anno non sarà più ad accesso. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

Medicina, e professioni sanitarie: calendario delle prove di ammissione ai corsi ad accesso programmato nazionale per l’anno accademico 2025/2026 - Il Ministero dell’Università e della Ricerca ha comunicato le date delle prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale ad accesso programmato a livello nazionale per l’anno accademico 2025/2026.

Canonica, rinnovato per un anno l’affitto dei locali destinati al medico di medicina generale - Sarà rinnovato per un anno l’affitto dei locali destinati al medico di medicina generale di Canonica, di cui a partire dallo scorso anno l’amministrazione comunale si è fatta carico per garantire il presidio sanitario di base all’interno della frazione.

Medicina diventa grande: "Dal prossimo anno 180 posti per le matricole" - Il corso di Laurea di Medicina e Chirurgia del campus di Ravenna si amplia: diventano 180 i posti disponibili del primo anno, contro i 130 attuali.

Al semestre aperto di medicina si sono iscritte 54mila persone: l’anno scorso avevano passato il test d’ingresso in 20mila - Ai corsi universitari di medicina, odontoiatria e veterinaria con semestre aperto del nuovo anno accademico, il primo dopo la nuova riforma, si sono iscritte 64. Segnala ilpost.it

Medicina, il numero di iscritti al nuovo anno accademico. Quanti sono i posti disponibili in università? In autunno il nuovo test di ingresso - Quanti sono i posti disponibili per le facotà di Medicina? Si legge su startupitalia.eu