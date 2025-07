Il San Godenzo si appresta ad iniziare il suo terzo campionato di Prima categoria con forza e orgoglio. Un piccolo paese dove è grande la passione per il calcio e sostenuto da tantissimi tifosi e dal paese. Nella scorsa stagione il San Godenzo ha concluso il campionato con un ottimo settimo posto e arrivando alla semifinale di Coppa Toscana. Una società in salute, con l’obiettivo di migliorarsi. Il direttore sportivo Marco Bargagni e lo staff direttivo consegnano la panchina a Jacopo Giannoni, ex giocatore locale che appende le scarpe al chiodo. Giannoni inizia la nuova avventura in panchina con i biancoverdi del presidente Massimo Giannelli. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Prima categoria. San Godenzo, passione e voglia di crescere