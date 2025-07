Prendere le distanze per non sfasciare tutto

Cara Valeria, ti scrivo con un nodo allo stomaco. C’è una donna, Silvia. Non è libera, ed è questo il punto. È la compagna di un mio amico. Un amico vero, uno che rispetti, che non vuoi deludere mai. Eppure Silvia è entrata nei miei pensieri. Anzi, ci si è sistemata comoda. Ci vediamo spesso in gruppo: cene, aperitivi, uscite. E ogni volta con lei c’è quella complicità che ti fa tremare. Uno sguardo un po’ più lungo, una frase detta a metà, un sorriso che sembra solo gentile ma che mi lascia addosso il dubbio – o la speranza? – che anche lei provi qualcosa per me. Non è mai successo nulla. Mai un gesto fuori posto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Prendere le distanze per non sfasciare tutto

In questa notizia si parla di: prendere - distanze - sfasciare - tutto

Conte “L’Italia stenta a prendere le distanze da Netanyahu” - ROMA (ITALPRESS) – “Quello che accade a Gaza non si verifica da una settimana, ma da 19 mesi ogni giorno: noi lo stiamo denunciando perchè si tratta di uno sterminio, non c’è altra parola che genocidio per descriverlo”.

Prendere le distanze per non sfasciare tutto - Ci sono le vacanze, ne approfitti per prendere le distanze, faccia un viaggio, cerchi di distrarsi. Secondo ilgiornale.it