Premio Cartier a Julian Schnabel al festival di Venezia 82

La scena cinematografica internazionale si prepara a celebrare un importante riconoscimento durante la prossima edizione della Mostra del Cinema di Venezia, in programma dal 27 agosto al 6 settembre 2025. Un premio di grande rilievo, destinato a mettere in luce un regista che ha lasciato un'impronta significativa nel cinema contemporaneo, sarà consegnato in occasione della presentazione del suo nuovo film. Questa cerimonia rappresenta un momento di grande prestigio e riflessione sul percorso artistico di uno dei più innovativi autori del panorama mondiale. il premio Cartier Glory to the Filmmaker assegnato a Julian Schnabel.

