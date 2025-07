Precipita un ponteggio di 5 metri e muore | morto operaio di 54 a Modugno Bari

Un’altra vittima sul lavoro, questa volta a Modugno, in provincia di Bari. A perdere la vita un operaio di 54 anni che, secondo la prima ricostruzione, sarebbe precipitato per cinque metri cadendo da un ponteggio. Soccorso dal 118, l’uomo è morto poco dopo l’arrivo al Policlinico di Bari. Sotto sequestro il cantiere in cui stava lavorando. Sul posto i carabinieri per i rilievi del caso e il personale dello Spesal della Asl di Bari. Intanto oggi la Procura di Napoli (pm Stella Castaldo, procuratore Antonio Ricci) ha autorizzato il rilascio delle salme di Vincenzo Del Grosso, 54 anni, di Napoli, di Ciro Pierro, 62 anni e di Luigi Romano, 67 anni, rispettivamente di Calvizzano e Arzano, i tre operai deceduti venerdì scorso a Napoli. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Precipita un ponteggio di 5 metri e muore: morto operaio di 54 a Modugno (Bari)

