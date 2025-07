Prandina giù le palazzine Micalizzi | Dalle caserme ai parchi | è iniziata la trasformazione

Il Vicesindaco di Padova, Andrea Micalizzi, ha annunciato l'avvio dell’intervento sull’area dell’ex caserma Prandina, destinata a diventare un grande parco e di conseguenza uno dei più importanti polmoni verdi cittadini. “Dalle caserme ai parchi” è lo slogan che campeggia come messaggio di. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

