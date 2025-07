Praia a Mare il coprifuoco agli under 14 è una bocciatura per i genitori | Figli bulli famiglie assenti

Praia a Mare (Cosenza) – La naia di Praia. Un bando contro le bande. “Era necessario proteggere la bellezza dell'accoglienza di questo luogo. Un luogo turistico, un luogo molto bello. Serviva uno strumento forte per consentire a tutti di poter godere di questa bellezza”. La misura “forte”, studiata da sindaco Antonino De Lorenzo e annunciata anche via social perchĂ© fosse intesa, condivisa e diffusa, è un’ordinanza da cittĂ militarizzata: coprifuoco per gli under 14. Per la precisione: nella localitĂ balneare calabrese è stato introdotto il divieto per i minori di 14 anni, non accompagnati, di circolare dalle 00. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Praia a Mare, il coprifuoco agli under 14 è una bocciatura per i genitori: “Figli bulli, famiglie assenti”

La psicologa Anna Maria Giannini: «Il coprifuoco agli under 14? Un boomerang, così i ragazzini vengono sfidati» - La psicologa e criminologa Annamaria Giannini sull’ordinanza di Praia a Mare, nel Cosentino: «Un coprifuoco non risolve il disagio giovanile. Segnala corriere.it