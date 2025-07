PQR e coop Sociale Insieme nuovamente uniti nella Cena sopra i 1000 metri

SarĂ una cena in alta quota quella in programma venerdì 1 agosto, nel piccolo e caratteristico borgo di Rigoso, nel comune di Monchio delle Corti. Il titolo della serata parla infatti chiaro: “Cena sopra i 1000. metri” e sarĂ l’occasione per assaporare la cucina e i prodotti tipici dell’Appennino. 🔗 Leggi su Parmatoday.it