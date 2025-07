Pozzecco emozionante pensiero per Polonara

Il ct azzurro dell'Italbasket Gianmarco Pozzecco ha rivolto il primo pensiero ad Achille Polonara nella conferenza stampa dell'annuncio dell' assenza di Donte DiVincenzo dagli Europei. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Pozzecco, emozionante pensiero per Polonara

