powell difende indipendenza fed nonostante le pressioni di trump

Il presidente della Fed, Jerome Powell, ha difeso l'indipendenza della banca centrale, definendola "un bene per il pubblico", nonostante le forti pressioni, critiche e minacce del presidente Donald Trump. "Penso che avere una banca centrale indipendente sia un accordo istituzionale che ha fatto del bene al pubblico", ha dichiarato ai giornalisti dopo la decisione della Fed di mantenere fermi i tassi di interesse. "Ciò che offre è la possibilità di prendere queste decisioni molto impegnative in modo focalizzato sui dati e sulle prospettive in evoluzione, sull'equilibrio dei rischi e su tutti gli argomenti di cui parliamo, e non sui fattori politici", ha aggiunto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

